Photo: baobinhthuan.com.vn

Le projet FLOW/EOWE a été mis en œuvre dans les provinces centrales de Quang Binh, Binh Thuan, Ninh Thuan et Binh Dinh par l’Organisation de développement des Pays-Bas depuis 2016, avec un financement du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.Le projet vise à promouvoir la participation économique et l’autonomie des femmes en créant un environnement propice à l’entrepreneuriat féminin, réduisant ainsi l’écart entre les sexes.Cinq ans de mise en œuvre à Binh Thuan ont aidé 9.727 personnes à obtenir des revenus plus élevés, un meilleur accès aux techniques agricoles et une meilleure sensibilisation à une agriculture résiliente au climat, et 2.069 femmes ont accès à une formation en production et en gestion.Selon Phan Van Tan, directeur adjoint du Service provincial de l’Agriculture et du Développement rural, le projet s’est associé à l’Union des femmes locale dans une série d’activités visant à accroître les revenus des femmes grâce à la culture du riz, des noix de cajou et du fruit du dragon.Le projet a aidé à développer des modèles de riziculture utilisant le système de riziculture intensive (SRI) sur près de 1.000 ha dans les districts de Ham Thuan Bac, Tuy Phong, Tanh Linh, Duc Linh et Bac Binh. Les agriculteurs pratiquant le modèle ont vu leur augmentation de bénéfices de 2,5 millions de dongs ou plus par rapport aux méthodes traditionnelles.Le service a proposé à l’Organisation de développement des Pays-Bas de poursuivre la réalisation de la deuxième phase du projet, afin que Binh Thuan puisse effectivement soutenir les activités en cours.-VNA