Le séminaire consacré au bilan du projet du FIDA. Photo: nhandan

Hanoi (VNA) – Un projet du Fonds international de développement agricole (FIDA) a contribué à améliorer l’accès aux marchés pour les ruraux pauvres grâce à un réseau d’information sur les marchés fondé sur les technologies de l’information et de la communication, a-t-on appris d’séminaire organisé mercredi 30 mars à Hanoi.

Selon les statistiques du Bureau central de coordination de l’édification de la nouvelle ruralité, jusqu’en janvier, 20 produits ont été classés 5 étoiles et 6.010 autres classés 3-4 étoiles dans le cadre du programme «À chaque commune son produit» (OCOP).

Le projet a permis de recueillir et d’actualiser des informations de plus 400 produits OCOP sur le portail d’information https://ketnoiocop.vn, de promouvoir la vente en ligne de produits agricoles, l’application de la technologie 4.0 dans le développement de la chaîne de valeur des produits OCOP et l’analyse de marché pour les produits OCOP.Il a ég

alement publié une vingtaine de vidéos et documents guidant la planification du développement des produits OCOP et a soutenu l’exploitation pilote d’un portail de commerce électronique pour des produits OCOP dans certaines provinces.

Le projet a aidé des populations rurales à améliorer leurs connaissances et leurs compétences dans l'utilisation des technologies de l'information pour collecter les informations nécessaires à la vie et à la production, a déclaré Pichon Francisco, directeur du programme du FIDA au Vietnam.

Le projet a contribué également à la promotion de la production et la consommation des produits agricoles ainsi qu’au renouvellement de modèles de production agricole dans un proche avenir, a-t-il ajouté. –VNA