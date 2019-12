Un coin de la centrale de valorisation énergétique de Can Tho (Source: VNA)

Can Tho, 9 décembre (VNA) - Des responsables de la ville de Can Tho (delta du Mékong) ont eu une séance de travail avec des représentants de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) le 9 décembre pour discuter d'un projet de réduction des déchets domestiques à Can Tho dans les années à venir.



S'exprimant lors de la réunion, le représentant en chef de la JICA au Vietnam, Konaka Tetsuo, a déclaré que le projet de 3 millions de dollars 3R (réduire-réutiliser-recycler) financé par le gouvernement japonais vise à former un système pour réduire, réutiliser et recycler des déchets, et encourager les habitants à classer les déchets à la maison.



La classification des déchets à la maison et l'utilisation de la technologie de la valorisation énergétique des déchets aideront non seulement à traiter les déchets mais aussi à produire de l'électricité, a déclaré Tetsuo, notant que le Japon a réussi à réaliser l'initiative.



La JICA espère devenir un pont pour vulgariser la technologie dans les localités du delta du Mékong, contribuant ainsi au traitement des déchets et aux économies d'énergie dans la région, a-t-il déclaré.



Comme prévu, au cours du premier trimestre 2020, des experts de la JICA mèneront une enquête sur les habitudes et la classification des déchets des ménages locaux, ainsi que sur la capacité de collecte et de gestion des déchets solides des autorités municipales, établissant ainsi une feuille de route appropriée pour le pilotage modèle de classification des déchets dans les quartiers de Ninh Kieu, Cai Rang, Binh Thuy et Thoi Lai.



Tetsuo a également souligné la nécessité de sensibiliser le public à la classification des déchets à la maison et d'améliorer la capacité de gestion du personnel environnemental local.



Le vice-président du Comité populaire municipal Dao Anh Dung a remercié la JICA pour son soutien à Can Tho dans le traitement des déchets, les économies d'énergie et la protection de l'environnement. Il a promis que les autorités municipales feront de leur mieux pour faciliter l'enquête de la JICA.



Le projet 3R est considéré comme l'un des objectifs les plus importants de la ville, a-t-il noté, ajoutant que grâce à ce projet, Can Tho espère recevoir davantage de soutien de la JICA. -VNA