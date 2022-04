Le Consul général du Japon à Ho Chi Minh-Ville, Watanabe Nobuhiro, remet l’ Ordre du Soleil levant au professeur Vo Tong Xuan (à droite). Photo: VNA

Can Tho (VNA) – Le professeur et docteur Vo Tong Xuan, Héros du Travail, Enseignant populaire, directeur honoraire de l’Université Nam Can Tho, s’est vu attribuer l’Ordre du Soleil levant, Rayons d'or avec rosette du Japon.

Lors de la cérémonie de remise organisée le 13 avril dans la ville de Can Tho (Sud), le Consul général du Japon à Ho Chi Minh-Ville, Watanabe Nobuhiro, a déclaré apprécier les contributions du professeur Vo Tong Xuan au développement des relations diplomatiques entre le Japon et le Vietnam et à la promotion de la coopération bilatérale, notamment dans l’agriculture.

De son côté, le professeur Vo Tong Xuan a exprimé son honneur de recevoir l’Ordre du Soleil levant du Japon. Il a souligné que cette distinction honorifique était une motivation pour lui-même de poursuivre ses efforts dans les activités d’étude, de recherche, contribuant au développement socio-économique national et à la consolidation de l’amitié Vietnam-Japon.

Reconnu comme l'un des pionniers sur la recherche de riz au Vietnam, le professeur Vo Tong Xuan a contribué à faire passer le Vietnam d'un pays importateur de riz à l’un des premiers exportateurs mondiaux de riz.

En 1974, lorsqu’il était étudiant à l'Université de Kyushu (au Japon), il a fait une recherche sur les techniques de riziculture dans les régions tropicales et a défendu avec succès sa thèse de doctorat en agronomie. De retour au pays natal, il a travaillé à l'Université de Can Tho. Il a coopéré avec des chercheurs japonais pour mener des recherches sur les techniques de riziculture, et a publié de nombreux articles scientifiques pour diffuser des techniques agricoles.

Le professeur Vo Tong Xuan a eu de nombreuses contributions à la collaboration Vietnam-Japon dans l’agriculture via des programmes de coopération bénéficiaires d’aides publiques au développement (APD) du Japon.-VNA