Le professeur Nguyen Duc Khuong, directeur adjoint en charge de la recherche à l'IPAG Business School (France), président de l’Association des scientifiques et experts vietnamiens (AVSE Global - The Association of Vietnamese Scientists and Experts). Photo : VNA

Paris (VNA) - Le professeur Nguyen Duc Khuong, directeur adjoint en charge de la recherche à l'IPAG Business School (France), président de l’Association des scientifiques et experts vietnamiens (AVSE Global - The Association of Vietnamese Scientists and Experts), a hautement apprécié des acquis du pays sur ces cinq ans dernier, notamment dans l’attrait de la contribution de la communauté vietnamienne d'outre-mer.

Dans une interview accordée au coorespondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, le professeur Nguyen Duc Khuong, également membre du Groupe consultatif économique du Premier ministre, a exprimé une impression pour la croissance constante et élevée de plus de 6,5% et une stabilité politique tout au long du mandat du 12e Congrès national du Parti.

En particulier, le Vietnam a également réussi à maintenir les activités économiques malgré l'impact négatif de la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie de COVID-19 en 2020. Selon le professeur Nguyen Duc Khuong, le Parti et l’Etat ont pris des décisions lucides, opportunes et importantes pour la stratégie de développement du pays dans les décennies à venir. Il faut citer notamment la Résolution du Bureau politique sur la participation active à la 4e Révolution industrielle, la résolution sur l'attrait d'investissements étrangers de qualité ou la résolution sur la rénovation et l’organisation de l’appareil du système politique.

Photo : VNA

Le professeur Nguyen Duc Khuong a souligné le rôle de la communauté vietnamienne d'outre-mer dans le développement du pays. Il a souligné la nécessité d'avoir des politiques plus spécifiques et plus fortes pour rassembler et utiliser efficacement ces ressources dans les temps à venir.

Concernant l'importance du 13e Congrès national du Parti, face aux défis et opportunités du pays dans les temps à venir, le professeur Nguyen Duc Khuong a déclaré que ce Congrès devra ouvrir la voie à des percées dans le développement et positionner le Vietnam dans le panorama mondial avec un rôle actif et de conduite.

Le professeur Nguyen Duc Khuong a également partagé que le peuple vietnamien s'attend à ce que la future équipe des dirigeants continue de construire, utilise les intérêts du pays comme ligne directrice, sera dotée d'une compétence d'agir et d'unir la force de toute la nation. En plus l’élaboration d’une stratégie de développement économique appropriée, il faut tirer parti des opportunités de l'époque, on espère que les décisions à venir du Parti et les actions du gouvernement accorderont une attention particulière à la recherche et à l'utilisation des personnes talentueuses pour continuer à rehausser la position du Vietnam dans le monde.

S’agissant des contributions d'AVSE Global à l’introduction de la Résolution du Parti sur les Viet kieu dans la vie, le professeur Nguyen Duc Khuong a partagé que présent dans plus de 20 pays sur 4 continents, AVSE Global a relié plus de 10.000 experts – intellectuels à travers des rapports politiques, des conseils stratégiques au niveau central et local, des formations de cadres supérieurs, des forums professionnels et des programmes de recherche, développement et innovation. Toutes ces activités visent à apporter des résultats décisifs en matière de développement durable pour le Vietnam. –VNA