Durians. Photo d'illustration: VNA

Dak Lak (VNA) – Une cérémonie a eu lieu le 17 septembre dans la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre), pour annoncer l’exportation d’un premier lot de durians selon le protocole signé entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et l’Administration générale des Douanes de Chine.



L'événement a été organisé dans le district de Krong Pak par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec le Comité populaire de Dak Lak.



Ce premier lot de durians comprend six conteneurs d’un poids total de plus de 100 tonnes.



Lors de la cérémonie, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan, a souligné qu’il s’agissait du premier lot de durians frais exporté officiellement vers le marché chinois selon le protocole sur les exigences phytosanitaires signé le 11 juillet 2022 entre son ministère et l’Administration générale des Douanes de Chine.



C'est un événement très important car la Chine est actuellement le plus grand marché de consommation de durians au monde, a-t-il indiqué.



Avec plus de 15 hectares de cultures du durian, Dak Lak occupe la 2e place nationale en termes de superficie de cultures du durian, juste derrière la province de Tien Giang au Sud. Cette année, la production de durians de Dak Lak devrait atteindre 170.000 tonnes. -VNA