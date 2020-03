Hanoi (VNA) - Un protocole d’accord destiné à établir un partenariat public-privé (PPP) dans la gestion des déchets plastiques a été signé le 19 février à Hanoi. Le texte, le premier du genre au Vietnam, a été signé par le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, la société Dow Chemical Vietnam (Dow Vietnam), le groupe Siam Cement et la société Unilever Vietnam International (Unilever Vietnam).

Vue de la cérémonie de signature du protocole d’accord. Photo: VNA

La pollution provoquée par les déchets plastiques constitue un grand défi dans le monde en général et au Vietnam en particulier. L’établissement d’un partenariat dans ce domaine est donc vital pour le transfert technologique, l’amélioration de la perception communautaire sur ce défi et la promotion de l’innovation dans le traitement des déchets plastique.

«La signature de ce protocole d’accord traduit la détermination du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement à gérer la crise provoquée par les déchets plastiques et à promouvoir un développement durable», explique Vo Tuân Nhân, vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement.

«Notre ministère, en collaboration avec les entreprises, formera un groupe de travail commun pour matérialiser ce protocole d’accord en s’appuyant sur plusieurs missions prioritaires: améliorer la perception communautaire sur les déchets plastiques et le tri des déchets, développer l’innovation technologique et le dialogue dans ce domaine et élaborer une politique d’assistance à l’économie circulaire dans la gestion des déchets plastiques au Vietnam», indique-t-il.

En décembre 2017, le Vietnam a officiellement rejoint les 127 pays ayant adopté la résolution de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement sur la lutte contre les déchets plastiques et les débris marins. Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement a signé un protocole avec le Forum économique mondial sur la coopération pour lutter contre les déchets plastiques et a créé une coalition anti-plastique et une organisation de recyclage des emballages au Vietnam (PRO Vietnam). – VOV/VNA