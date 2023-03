Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le projet de port de transbordement international à Cân Gio, zone fluviale de Cai Mep à Hô Chi Minh-Ville, d’un fonds d’investissement de 5,3 milliards de dollars, pourrait démarrer en 2024 et être mis en service pour la première phase en 2027.

Photo d'illustration:baodautu.vn

Alors que le volume de fret traité dans les ports maritimes de Hô Chi Minh-Ville devrait être supérieur de 60 millions de tonnes à leur capacité d'ici 2030, la ville souhaite accélérer la construction de ce port, qui devrait créer une percée dans le secteur maritime et des activités économiques pour la ville et pour tout le pays.

Bui Hoa An, directeur adjoint du Département municipal des transports, a déclaré que le volume de fret traité dans les ports maritimes locaux s'élevait à plus de 164,19 millions de tonnes en 2021. Avec un taux de croissance annuel de 3,8 %, il est prévu d'environ 230 millions de tonnes d'ici 2030 alors que la capacité des installations existantes à cette date n'est que de 170 millions de tonnes.

Compte tenu de cela, il est nécessaire de construire un nouveau terminal à Can Gio au cours de la période 2021-2030 pour répondre à la croissance du fret maritime avant et après 2030.

Pham Anh Tuan, directeur général de la Portcoast Consultant Corporation, a déclaré que le port de transbordement international de Cân Gio devrait avoir 7,2 km de quais et couvrir quelque 570 ha. Il pourra accueillir actuellement les plus grands porte-conteneurs du monde.

Le projet sera mis en œuvre en sept phases, dont la première devrait démarrer en 2024 et devenir opérationnelle en 2027 tandis que la dernière devrait être mise en service en 2045. Une fois opérationnel, le terminal apportera environ 9.000 milliards de dôngs (379,6 millions de dollars) au budget chaque année et créera 7.000 emplois. En plus de stimuler le développement socio-économique du district de Cân Gio, il devrait également aider Hô Chi Minh-Ville à maintenir son rôle de centre logistique de la région et de l'Asie et à devenir une plaque tournante financière internationale. -VNA