Photo d'illustration: baochinhphu.vn



Hanoï (VNA) - Le gouvernement vient de soumettre à l’Assemblée nationale son plan d’aménagement global national pour la période 2021-2030, avec une vision pour 2050. Il l’a bien sûr élaboré en suivant les orientations du Parti communiste du Vietnam.



Ce plan d’aménagement vise à réorganiser l’espace de développement national afin d’atteindre l’objectif qu’a fixé le Parti, à savoir faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé en 2045. L’idée est de considérer le pays comme un tout indivisible, dans lequel les procédures administratives ne constituent pas une entrave à l’utilisation des différentes ressources, et où l’intérêt national prime sur tous les autres, a expliqué le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung.



«L’élaboration de ce plan d’aménagement est l’occasion pour nous de faire l’état des lieux de ce qui a fonctionné et de ce qui n’a pas fonctionné au cours de la période passée, et donc de réorganiser l’espace de développement national de façon à le rendre plus cohérent. Ce plan nous permettra en effet d’identifier des orientations de développement, de redéfinir des domaines de développement, les itinéraires et les ressources disponibles pour ce développement», a-t-il poursuivi.



Le gouvernement a décidé de miser sur certains endroits privilégiés en termes de position géographique, d’infrastructures socioéconomiques et de ressources humaines qualifiées, pour créer des pôles de croissance susceptibles d’entraîner les localités avoisinantes et le reste du pays. La mission première étant d’aménager un cadre national d’infrastructures, il a veillé à ce que tous les types d’infrastructures soient pris en compte, des infrastructures routières aux infrastructures hydrauliques en passant par les infrastructures énergétiques, numériques ou encore celles qui sont liées à la résilience climatique. Restructuration économique oblige, le gouvernement a également décidé de privilégier certains secteurs plus prometteurs que d’autres, de créer des couloirs économiques suivant les axes Nord-Sud et Est-Ouest, de relier les ports maritimes, les postes-frontières internationaux, les principales plaques tournantes commerciales, les grandes villes et les pôles de croissance, comme l’a indiqué le Premier ministre Pham Minh Chinh.



«Ce plan d’aménagement fait montre d’une vision stratégique qui ne pourra prendre corps que par la force du peuple. Il s’agit d’identifier les avantages comparatifs du pays qu’il faudra ensuite valoriser. Nous devons toujours avoir en tête que les forces endogènes sont essentielles et décisives, et que si nous savons profiter intelligemment des forces exogènes, elles nous permettront d’avancer très vite», a-t-il déclaré.



C’est la première fois que le Vietnam élabore un plan d’aménagement global national. Ce plan devra lui permettre de matérialiser sa stratégie de développement socioéconomique jusqu’en 2030, qui a été adoptée par le Parti lors de son dernier Congrès national.-VOV/VNA