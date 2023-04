Le membre d'équipage Francisco Menard Loyd Gica. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - Le Centre de coordination de recherche et de sauvetage maritime du Vietnam a informé dimanche matin qu’il venait d'amener un membre d'équipage philippin dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre), pour un traitement d'urgence.



A 18h40 le 1er avril, le Centre de coordination de recherche et de sauvetage maritime du Vietnam a reçu un message de détresse du cargo panaméen C. Free Dom immatriculé OMI 9643283, naviguant de la République de Corée à Singapour. Le membre d'équipage Francisco Menard Loyd Gica, de nationalité philippine, né en 1990, présentait des symptômes inquiétants dont des douleurs à la tête, à l'abdomen, une toux et une difficulté à respirer. Malgré le soutien des médecins, les symptômes s'aggravaient et mettaient sa vie en danger.



Face à cette situation d'urgence, le Centre de coordination de recherche et de sauvetage maritime du Vietnam a dépêché sur place le navire SAR273, basé à Nha Trang, ainsi qu'une équipe médicale d'urgence.



À 23h30 le même jour, le pêcheur a été amené dans un hôpital de la ville de Nha Trang pour un traitement médical.-VNA