La librairie Tân Viêt est considérée comme un "paradis du livre" à Hanoi. Photo: vietnamnet.vn

Hanoï (VNA) - Située au Centre commercial Royal City, au 72 Nguyên Trai, à Hanoï, la librairie Tân Viêt est aujourd’hui une adresse prisée des amoureux du livre. Certains n’hésitent pas à la qualifier de «paradis du livre» du Nord du Vietnam.



Ses 3000 mètres carrés aménagés à l’européenne attirent de plus de plus de lecteurs qui finissent souvent par acheter les livres qu’ils ont passé des heures à dévorer dans cette librairie. «C’est un espace aéré et calme, très agréable pour les lecteurs. La librairie propose en plus beaucoup de livres que, pour ma part, je trouve très intéressants», indique Bùi Anh Tu, étudiant en psychologie à l’École normale supérieure de Hanoï, qui y va toutes les semaines.



La librairie Tân Viêt est un ouvrage architectural remarquable, en soi, avec différentes installations en son milieu reproduisant un œil, «le pont du savoir», des couches géologiques ou la planète Terre. Les jeunes y sont particulièrement sensibles...

«Je suis impressionné par ces installations. J’ai 21 ans mais je me vois comme un enfant de 12 ans qui aime lire entouré de jouets. Ça me rappelle mon enfance», nous dit un lecteur.

«Nous avons l’habitude d’aller à la librairie pour découvrir de nouveaux livres mais c’est la première librairie qui dispose d’un pont en son milieu. Je souhaite que beaucoup de monde vienne pour élargir ses connaissances», ajoute une lectrice.

Un coin de la librairie. Photo: vietnamnet.vn



Nguyên Thi Kim Thoa, la présidente du conseil d’administration de la société Tân Viêt, est elle-même férue de lecture.



«J’ai fait concevoir cette librairie sur l’idée des valeurs que les livres peuvent apporter aux hommes. J’ai choisi cinq symboles: l’œil, le pont, les couches géologiques, la terre et le ciel. Je souhaite partager ma passion et mes intérêts pour les livres. Lisons pour élargir notre vision du monde. Les connaissances sont illimitées, alors accumulons-en jour après jour, heure après heure, telles les strates géologiques qui se constituent au fil du temps», déclare-t-elle.

Les lecteurs venant à la librairie Tân Viêt peuvent feuilleter les livres qui les intéressent en dégustant un café alors que les enfants qui les accompagnent s’amusent dans un espace à part. Peut-être est-ce le bon remède pour joindre l’utile à l’agréable, le sérieux au pratique ? - VOV/VNA