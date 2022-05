La ligne E02 de VinBus mise en service sur les rues de Hanoï. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Équipements intelligents, technologie moderne et services de haute qualité des e-bus ont conquis les usagers dans certaines grandes villes qu’ils desservent.



La mise en service de bus électriques de haute qualité est considérée comme nécessaire pour limiter ou arrêter la circulation des motos après 2030 dans les centres-villes de Hanoï, Hai Phong (Nord), Dà Nang (Centre) Hô Chi Minh-Ville, et Cân Tho (Sud), selon le décret No48 du gouvernement sur le renforcement de la garantie de l’ordre et de la sécurité de la circulation routière et de la lutte contre la congestion du trafic dans la période 2022 - 2025.



Graham Stuart, envoyé commercial du Premier ministre britannique chargé du Vietnam, du Laos et du Cambodge, a apprécié la première ligne de bus électriques de VinBus, baptisée D4, dotée de technologies de pointe que les véhicules publics ne possèdent pas.



Pratique, convivial et moderne



De plus, l’envoyé commercial aime bien les fonctionnalités ''intelligentes'' qui doivent tout à la fois assurer un plus grand confort aux passagers (port usb, wi-fi, écrans électronique annonçant les arrêts, etc.) et optimiser la sécurité (accompagnement à la conduite, caméras de sécurité et de contrôle du trafic).



Devant le volant, une caméra de surveillance est installée pour rappeler le conducteur quand il a des signes de distraction ou de somnolence. Cela crée ainsi une tranquillité d’esprit pour les passagers. Le centre de gravité du bus électrique est assez bas.



Il a noté qu’''acheter des billets via carte bancaire sans contact apporte les technologies les plus avancées et offre les expériences les plus pratiques aux usagers''.

Les sièges des bus électriques sont bien aménagés. Photo : VNA/CVN Les sièges des bus électriques sont bien aménagés. Photo : VNA/CVN



Partageant la même idée avec Graham Stuart, un passager de la ligne de bus électriques de VinBus D4 à Hô Chi Minh-Ville au départ du parc 23 Septembre (1er arrondissement) vers le quartier de Vinhomes Grand Park de la ville de Thu Duc, a men-tionné : ''Je suis très satisfait de la modernité et de la commodité, en particulier du système wi-fi gratui''.



En prenant le bus électrique à Hanoï, Pham Thi Hiên (48 ans), sent qu’il est très propre, que ''le personnel est très attentif, ouvert et dévoué pour guider les clients''. Le représentant de la Sarl de transport écologique VinBus a fait savoir que les bus électriques propres et silencieux offraient un confort maximal aux clients.



Multiplication du modèle



Récemment, l’exploitation pilote de nombreuses lignes de bus électriques respectueuses de l’environnement à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville a suscité l’enthousiasme de nombreux citadins. Ce nouveau type de véhicule devrait contribuer à développer les transports en commun dans les grandes villes pour répondre aux besoins de déplacement et limiter progressivement l’usage des véhicules personnels.



Après l’ouverture de la première ligne de bus électrique début décembre 2021, Hanoï en a mis en service cinq autres, toutes gérées par VinBus, dénommées E01, E02, E03, E05, E06 et E07. À Hô Chi Minh-Ville, une seule ligne a pour l’instant été mise en service, du parc du 23 Septempre à Vinhomes Grand Park, le 9 mars.



Après avoir fait l’expérience de ce véhicule intelligent, Nguyên Câm Huong (habitant à Thu Duc) a estimé que le bus était confortable et le tarif raisonnable, surtout pour les étudiants. Par conséquent, il est nécessaire d’envisager d'''augmenter le nombre d’itinéraires dans le centre-ville. Cela contribuera également à encourager l’usage des transports en commun'', a-t-elle expliqué.



Nguyên Van Thanh, directeur général adjoint de la Sarl de transport écologique VinBus, a déclaré qu’en 2022 et 2023, neuf lignes supplémentaires seraient ouvertes à Hanoï et cinq à Hô Chi Minh-Ville. La société se coordonnera avec les autorités pour évaluer l’efficacité de lignes déployées afin d’assurer une connexion au réseau de transport public des deux villes.



Auparavant, lors de la cérémonie d’ouverture de la ligne de bus électrique D4, Trân Quang Lâm, directeur du Service des transports et des communications de Hô Chi Minh-Ville, avait déclaré que ces dernières années, la ville s’était fixé pour objectif de devenir une zone urbaine civilisée, moderne et tournée vers le développement durable.



source