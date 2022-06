Le navire-hôpital Khanh Hoa 01. Photo : VNA

Phu Yen (VNA) - Un navire-hôpital de la Marine vietnamienne a commencé le 21 juin à offrir des examens médicaux et des médicaments aux habitants de la province de Phu Yen au Centre.

L’offre des examens médicaux et des médicaments au port de Vung Ro se poursuivra jusqu'au 23 juin, dans le cadre du Programme de Partenariat du Pacifique 2022 (PP22). Il devrait bénéficier à plus de 180 locaux.

Le navire-hôpital, nommé Khanh Hoa 01, est l'un des plus modernes de ce type en Asie du Sud-Est. Il effectue également des missions de recherche et de sauvetage en mer.

Le Programme PP22 est un programme multinational d'aide humanitaire initié par l’Administration américaine. Il devient le plus grand programme annuel d’intervention en cas de catastrophes et d'aide humanitaire dans la région indo-pacifique.



C'est la deuxième fois que le programme se tient à Phu Yên, qui vise à promouvoir la coopération dans le domaine d'aide humanitaire et de secours en cas de catastrophes, contribuant ainsi à promouvoir des relations de partenariat intégral entre le Vietnam et les Etats-Unis ainsi que l'amitié et la coopération entre le Vietnam et les pays participants. -VNA