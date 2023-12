Accueil de la délégation au port de Zhangzhou. Photo: qdnd.vn Accueil de la délégation au port de Zhangzhou. Photo: qdnd.vn

Hanoi (VNA) – Le navire CSB 8002 des garde-côtes vietnamiens et une délégation dirigée par le colonel Doan Ngoc Triet, commandant adjoint chargé des questions juridiques de la région 2 de la Garde côtière, visitent la ville de Guangzhou, dans la province chinoise du Guangdong.Le navire a accosté le 4 décembre au port de Zhangzhou où il a été accueilli par le directeur des garde-côtes chinois, le général de division Yu Zhong, et les dirigeants de la localité chinoise.Yu Zhong a souligné les bonnes relations entre la Chine et le Vietnam, ainsi que la coopération fructueuse entre les deux forces.Il a déclaré que cette visite contribue à porter la coopération bilatérale en matière d'application des lois entre les deux parties à un nouveau niveau, contribuant ainsi à la croissance stable et durable des relations Vietnam - Chine.Le général de division Le Quang Dao, commandant des garde-côtes vietnamiens, a souligné que la visite affirme l'étroite coordination entre les deux forces, contribuant au renforcement de l'amitié et de la solidarité entre les deux Partis, États et peuples.