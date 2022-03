Ramener les pêcheurs sur le continent. Photo: VNA



Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Le matin du 14 mars, le navire 743 appartenant à la flotte 129 de la compagnie générale Saigon Newport a ramené sur le continent six pêcheurs de la province de Kien Giang et le corps d’un pêcheur victime d’un accident dans l’archipel de Truong Sa.



Le 9 mars, le bateau de pêche KG 94708TS de la province de Kien Giang (Sud) a été coulé par les vagues. Sept pêcheurs se sont échappés du navire et ont dérivé sur la mer mais l’un d’entre eux n’a pas survécu jusqu’au moment où un bateau de pêche de la province de Binh Dinh (Centre), le BĐ 97551 TS, les a découverts le 10 mars.



Le même jour, après avoir reçu un ordre du Commandement de la Marine, le navire 743 est venu au bateau de pêche BĐ 97551 TS pour récupérer les pêcheurs et les ramener sur le continent.-VNA