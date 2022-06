Quang Nam (VNA) - Hôi An est l’une des villes vietnamiennes les plus respectueuses de l’environnement. Habitants et agences de voyages se sont lancés dans une démarche écologique pour un développement durable du tourisme.

Une famille venue de Singapour,dans la peau de maraîchers au villagede Trà Quê, à Hôi An.Photo : CTV/CVN

Située dans la province de Quang Nam (Centre), Hôi An est la première ville vietnamienne à avoir banni les sacs en plastique et organisé le tri des ordures à la source. Sa Réserve de biosphère mondiale de Cù Lao Chàm est l’une des rares destinations "zéro déchet" du pays. Si au départ, les touristes et les habitants avaient tendance à considérer d’un mauvais œil l’interdiction des emballages en plastique à usage unique, aujourd’hui, ils sont habitués aux objets recyclables tels que pailles en poudre de riz et gobelets en papier.



Promouvoir un mode de vie vert



Répondant à l’appel des autorités municipales, les propriétaires de sites d’hébergement touristiques de Hôi An s’emploient à trier les ordures ménagères et à recycler les déchets organiques pour en faire de l’engrais. Toutes ces initiatives finissent par faire évoluer les mentalités dans le bon sens, comme l’a constaté Pham Thi Linh Chi, propriétaire de la villégiature Mr. Tho Garden Villas.



"Les touristes et les habitants locaux ont mis du temps à accepter ce nouveau mode de vie. Mais aujourd’hui, tout le monde s’y conforme. Cette démarche permet de protéger l’environnement et donc de promouvoir une croissance durable", estime Mme Linh Chi.



Exemplaire dans le respect de l’environnement, Hôi An a été choisie pour le lancement en mars dernier de l’Année nationale du tourisme 2022, sur le thème "Quang Nam, une destination du tourisme vert". D’après Pham Vu Dung, responsable de la société Hoa Hông, un prestataire de services touristiques, afin de relancer le tourisme après deux ans d’arrêt en raison du COVID-19 et de concurrencer les autres sites du Centre, Hôi An doit se lancer plus résolument dans une démarche verte et promouvoir l’image d’une ville patrimoniale, sûre et respectueuse de l’environnement.



Pour maintenir une croissance durable, son tourisme continue de se transformer pour pouvoir stimuler le développement d’autres secteurs. -CVN/VNA