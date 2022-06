Photo: VNA Photo: VNA

Hanoï (VNA) - "Des millions de cœurs partagent le même rythme, donnez du sang pour sauver des vies", tel est le message de la Journée mondiale du don de sang 2022, selon le Comité de pilotage de la mobilisation pour le don du sang volontaire.

Cette année, un programme honorant 100 donneurs exemplaires aura lieu à la mi-août. L'événement vise à exalté les particuliers pour leurs contributions au don de sang volontaire, notamment pendant la pandémie de COVID-19.

En outre, de nombreuses activités honorant des donneurs seront organisées dans des villes et provinces de l'ensemble du pays.

Tantôt appelée Journée Mondiale des donneurs de sang, tantôt Journée mondiale du don de sang, elle a pour objectif de sensibiliser les populations aux enjeux du don de sang. Elle a été lancée en 2004 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Grâce aux dons de sang anonymes et sécurisés de millions de personnes, des milliers de vies sont sauvées chaque jour. La Journée mondiale du don de sang est à la fois une journée de réflexion et l'occasion de remercier tous les donneurs de sang volontaires et réguliers dans le monde. Tout le monde ou presque peut aider à sauver des vies, soit en devenant un donneur régulier soit, si c'est impossible pour des raisons médicales, en apportant une aide bénévole les jours de collecte du sang.

Pour 2022, le slogan de la Journée mondiale du don de sang est "Le don de sang est un acte de solidarité. Joignez-vous à l'effort et sauvez des vies". -VNA