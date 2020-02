Geert Bourgeois, membre du Parlement européen et rapporteur de la Commission du commerce international sur l'EFFTA et l'EVIPA. Photo: Internet



Paris (VNA) – Geert Bourgeois, membre du Parlement européen (PE) a salué la ratification le 12 février de l’Accord de protection des investissements (EVIPA) et de l'Accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam (EVFTA), affirmant que ces accords visaient à développer un partenariat mutuellement bénéfique.

S'adressant au correspondant de l'Agence vietnamienne d’information en France, Geert Bourgeois, rapporteur de la Commission du commerce international sur l'EFFTA et l'EVIPA, a souligné que ces documents sont les accords de nouvelle génération les plus ambitieux ayant signés par l'UE avec un pays en développement.

Il a décrit le Vietnam comme une économie en développement rapide et compétitive et comme l'une des économies les plus ouvertes de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

La ratification de l'EVFTA et de l’EVIPA est une étape importante vers l'objectif final d'établir une zone de libre-échange entre l'UE et l'ASEAN, a-t-il déclaré, ajoutant que l'EVFTA, ainsi que des accords similaires déjà signés entre l'UE et le Japon et Singapour, permettraient à resserrer la connectivité entre l'UE et l'Asie.

Selon lui, après leur entrée en vigueur, l'EVFTA et l'EVIPA contribueront à promouvoir les investissements et les échanges commerciaux entre l'UE et le Vietnam.

Geert Bourgeois est prévu que les échanges commerciaux bilatéraux devraient augmenter de dizaines de milliards d'euros après l’entrée vigueur de l'EVFTA et de l'EVIPA.

Ces accords contribueraient à promouvoir le développement socioéconomique du Vietnam, dans l’intérêt des populations locales, a-t-il déclaré.

Le Parlement européen a approuvé le 12 février l’EVIPA et l’EVFTA. Cet accord est considéré comme “le plus moderne, exhaustif et ambitieux jamais conclu entre l’UE et un pays en développement”.

L’EVFTA supprimera pratiquement tous les tarifs douaniers entre les deux parties d’ici 10 ans. 65 % des droits sur les exportations de l'UE à destination du Vietnam seront supprimés dès l'entrée en vigueur de l'accord, tandis que les droits restants seront progressivement levés sur une période de dix ans. Les droits appliqués dans l'UE sur les importations en provenance du Vietnam seront éliminés graduellement en l'espace de sept ans. -VNA