Panorama de la signature de l'accord. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'Administration nationale du tourisme du Vietnam et la société par actions de communication JMA Global du mannequin international Jessica Minh Anh ont signé le 28 juillet un accord de coopération sur la promotion des destinations vietnamiennes ainsi que des produits et services touristiques.



En vertu de ce document, les deux parties se coordonneront dans la production d'une émission de télé-réalité intitulée "Jessica Minh Anh: Coming Home" pour promouvoir les destinations attrayantes du Vietnam sur les chaînes nationales et internationales et lors d'événements.



Il s'agit du premier voyage au Vietnam du top model international d'origine vietnamienne. L'émission de télé-réalité, comprenant 12 épisodes d'une durée de 30 à 45 minutes chacun, devrait être produite de fin septembre à fin décembre et projetée tout au long de 2020-2021. Ce programme utilisera la langue anglaise avec des sous-titres vietnamiens.



La mannequin Jessica Minh Anh est la productrice de défilés de mode la plus innovante au monde avec des concepts visuels extraordinaires. Elle a continuellement écrit l'histoire avec des spectacles au sommet de merveilles architecturales célèbres, notamment la Tour Eiffel, le Pont de la Tour à Londres et les tours jumelles PETRONAS. Plus impressionnante encore, elle a battu le record avec le plus grand défilé de mode au monde sur le Grand Canyon Skywalk. -VNA