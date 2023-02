Le livre est intitulé "Lutter résolument et avec persévérance contre la corruption et les pratiques malsaines, contribuer à l’édification d'un Parti et d'un État vietnamiens de plus en plus sains et puissants". Photo: Maison d’édition politique nationale "Su thât"

Hanoi (VNA) - La cérémonie de lancement d’un livre du secrétaire général du Parti et chef du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, Nguyên Phu Trong, tiendra le 2 février à Hanoï.

Cet ouvrage est intitulé "Lutter résolument et avec persévérance contre la corruption et les pratiques malsaines, contribuer à l’édification d'un Parti et d'un État vietnamiens de plus en plus sains et puissants"

Ce livre, qui se compose d’environ 600 pages et 100 illustrations, est divisé en trois chapitres et est présenté dans un style journalistique moderne.



La première partie, intitulée "Certaines questions tirées de la réalité de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines au Vietnam", comprend un aperçu général sur ce combat depuis la création en 2013 du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, quatre discours de conclusions prononcés par le secrétaire général Nguyên Phu Trong lors des conférences nationales sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines de 2014, 2018, 2020, 2022 ; et les conclusions faites par le secrétaire général Nguyên Phu Trong lors des 36 sessions et réunions dudit comité et de sa permanence.

La deuxième partie, intitulée "Cohérence dans la devise : Prévenir la corruption et les pratiques malsaines de manière précoce, de loin, du sommet à la base", comprend 22 articles du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur l’édification et le remodelage du Parti.



La troisième partie, intitulée "Consensus de haut en bas, de la verticale à l’horizontale", regroupe 62 opinions d'habitants, dix de députés et 24 d'hommes politiques, intellectuels et amis internationaux sur les efforts inlassables de lutte contre la corruption sous la direction du Parti dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong.



Ce livre, publié par la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti et la Maison d’édition politique nationale "Su thât", est présenté à l’occasion du 93e anniversaire du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930-2023) et du 10e anniversaire du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines (2013-2023). – VNA