Le donneur de sang Nguyên Van Thanh lors d'une collecte. Photo : VNA/CV

Hanoï (VNA) - Nguyên Van Thanh, 26 ans, originaire du district de Mê Linh, en banlieue de Hanoï, a enregistré un record en offrant 100 dons de sang.Récemment, la page Facebook de l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine a publié une photo de Nguyên Van Thanh, qui a donné du sang et des plaquettes sanguines 100 fois.L'histoire de ce jeune donneur de sang a commencé en 2014 quand il était étudiant d'une université à Hanoï. "Quand j'étais étudiant, j'ai entendu des appels au don de sang. J'ai décidé d'essayer. En entrant à l'hôpital, j'ai vu que la demande en sang et en plaquettes sanguines était très élevé. Alors, chaque fois qu'il y a des appels au don de sang, j'y participe pour à la fois aider les malades et inciter chacun à œuvrer pour la communauté", a-t-il partagé.Pour atteindre le "record" de 100 dons de sang, M. Thanh maintient un régime alimentaire favorable et un programme gymnastique strict afin de rester en bonne santé : "Je fais toujours attention à mon régime alimentaire en évitant les breuvages alcooliques et en consommant des plats nutritifs".Nguyên Van Thanh est un "client" fréquent de l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine depuis des années. Son plus grand souhait est que son sang puisse sauver de nombreuses vies. "Pour moi, donner mon sang est devenu une habitude".Au début, sa femme Nguyên Thi Nhât Lê n'a pas caché sa préoccupation sur le fait que son mari donne son sang à plusieurs reprises. Mais "après avoir compris les bienfaits de ce geste de solidarité, je soutiens complètement l'action de mon mari", a-t-elle déclaré. - CVN/VNA