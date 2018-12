Ninh Duc Hoàng Long (centre) lors de la réception du secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, au Parlement hongrois. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Avec ses meilleurs résultats d'apprentissage et performances, le chanteur d’opéra Ninh Duc Hoàng Long s'est vu décerner la citoyenneté hongroise par le président Janos Ader.



Ces dernières années, cet artiste lyrique vietnamien de 27 ans était bien reconnu sur les scènes de musique de chambre hongroise, après avoir remporté plusieurs prix importants. Le chanteur d’origine de la province de Ninh Binh (Nord du Vietnam) avait remporté le premier prix du concours "Talents de la musique classique Virtuozok 2018", qui a été diffusé à la télévision nationale hongroise et parrainé par la Première Dame Anita Hercegh, épouse du président Janos Ader. Il avait également terminé le premier pour deux fois au concours vocal international Simándy József: la neuvième édition (2016 – catégorie des moins de 26 ans) et la 10e édition (2018 - catégorie professionnelle plus de 26 ans).



En particulier, en septembre dernier, Hoàng Long a été sélectionné pour chanter lors de la réception officielle en l’honneur du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong en visite en Hongrie.



Cultiver les relations Vietnam - Hongrie



"Pour moi, il s'agissait du spectacle le plus important avec beaucoup de pressions car l'audience était composée de dirigeants de haut niveau des deux pays" a-t-il raconté. "Je me souviens toujours des instructions du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong après ce concert, sur la poursuite des efforts pour contribuer à cultiver les relations entre le Vietnam et la Hongrie" a-t-il ajouté.



Également en septembre, le président hongrois Janos Ader a signé tous les documents nécessaires à l’octroi de la citoyenneté hongroise à Ninh Duc Hoàng Long de façon anticipée. Normalement, pour être naturalisé hongrois, le demandeur doit vivre en permanent en Hongrie pendant au moins huit ans, réussir l’examen de langue, ne pas enfreindre la loi, avoir un travail et se marier avec un(e) hongrois(e)...