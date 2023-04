Le centre logistique de Cainiao à Long An a été mis en service au 2e trimestre 2022. Photo: Dantri

Hanoi (VNA) - Cainiao Network, une filiale spécialisée dans les services logistiques du groupe chinois Alibaba Holding Limited, après avoir déployé avec succès son projet de centre logistique de Cainiao à Long An, a décidé d’étendre son investissement à Dong Nai.

La province de Dong Nai a reçu le 16 mars dernier le premier train de marchandises reliant le Shandong (Chine) au district de Trang Bom de Dong Nai. Les autorités de la province de Dong Nai ont approuvé la planification détaillée de centre logistique de Cainiao Dong Nai dans le district de Trang Bom.



Ces deux événements notables ont attiré l'attention des entreprises de logistique au cours des premiers mois de 2023.



Partageant avec la presse vietnamienne, Xing Zhang, directeur général de Cainiao Network Vietnam, a fait savoir que «couvrant une superficie de 16,8 ha, le centre logistique intelligent de Cainiao Dong Nai sera un centre de distribution de niveau régional pour soutenir les activités logistiques dans la zone économique clée du Sud».



«Dong Nai est un centre industriel et logistique entièrement relié par des modes de transport tels que la route, la mer et le transport aérien. De plus, elle est à seulement 30 km de Ho Chi Minh-Ville. Lorsque ce centre logistique sera achevé, il profitera aux industries manufacturières de Dong Nai et aux activités logistiques dans toute la région Sud», a souligné Xing Zhang.



Le centre logistique de Cainiao Dong Nai est le 2e projet de Cainiao Network au Vietnam, après le premier mis en service au 2e trimestre 2022 à Long An.-CPV/VNA

