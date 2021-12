Hanoï (VNA) - Le cofondateur du jeu Axie Infinity, Nguyen Thanh Trung, fait partie des 10 personnes les plus influentes dans le domaine des crypto-monnaies en 2021.



Nguyen Thanh Trung est conférencier au Forum national des entreprises de technologie numérique - VFTE 2021 le 11 décembre. Photo: Tuan Bui



La liste des personnes les plus influentes dans la crypto-monnaie cette année vient d'être publiée par CoinDesk, l'une des plus grandes et des plus anciennes sociétés de médias en crypto, fondée en 2013 à New York.



Selon CoinDesk, Nguyen Thanh Trung est la personne qui "rend les crypto-monnaies plus intéressantes et promeut le mouvement «play to earn»". Dans un article de 4.000 mots, cette page décrit "un ingénieur 9X doué, toujours à la recherche du meilleur, et un manager talentueux".



Au stade de démarrage avec Axie Infinity en 2018, Trung a attiré de nombreux bons employés, dont deux venus de l'étranger, Zirlin et Larsen. A ce jour, l'équipe de Sky Mavis compte 87 personnes dans le monde, dont 60 travaillant au Vietnam.



En plus du jeu, la blockchain nommée Ronin, développée par l'équipe de Trung, est également considérée comme un tournant pour le marché des jeux NFT, le développement d'Axie Infinity en particulier. Grâce à cette blockchain, Axie Infinity a pu accueillir une augmentation de participants, de 38.000 en avril à 252.000 en mai de cette année. Actuellement, ce jeu attire près de 3 millions d'utilisateurs quotidiens. Le volume de transactions sur Ronin est également quatre fois supérieur au volume de transactions de la blockchain Ethereum.

Le portrait de Nguyen Thanh Trung est redessiné et mis aux enchères au format NFT. Photo : Matias Romano Aleman



Cette année, Sky Mavis a réussi deux levées de fonds, avec un montant de 7,5 millions de dollars en série A et 152 millions de dollars en série B. Selon les experts, le succès d'Axie Infinity a stimulé la nouvelle vague de startup au Vietnam, avec la naissance de nombreux studios de jeux ainsi que de certains projets d'influence mondiale tels que Cyball, Sipher et Thetan Arena.



À part Trung, dans le top 10 de CoinDesk se trouvent les milliardaires Elon Musk, Sam Bankman Fried, PDG de FTX, Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis...-CPV/VNA