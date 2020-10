L'ingénieur Trinh Tan (à gauche) distribue des masques faciaux pour soutenir la République tchèque dans la lutte contre le COVID-19. Photo : VNA

Prague (VNA) - L'ingénieur Trinh Tan, président de l'Association des Vietnamiens de Moravie du Nord et d'Ostrava, recevra l'Ordre du Service national de première classe de l'État de la République tchèque.

Il figure parmi 38 personnes à recevoir des distinctions pour leurs importantes contributions à la République tchèque, selon une décision du président tchèque Milos Zeman annoncée le 28 octobre (heure locale).

En raison de la pandémie de COVID-19, la cérémonie de remise des distinctions sera organisée l'année prochaine, à l'occasion de la Fête nationale tchèque (28 octobre).

Trinh Tan, 59 ans, a contribué activement au renforcement des liens entre les Vienamiens et les Tchèques dans la Moravie du Nord ainsi qu’aux relations entre les deux nations. Pendant la pandémie de COVID-19, il a eu un rôle important dans une campagne visant à coudre et offrir des dizaines de milliers de masques et gants de protection, ainsi que des aides financières à des hôpitaux, des centres de soins pour personnes âgées et des organisations sociales en République tchèque.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Trinh Tan a déclaré souhaiter que les Vietnamiens en République tchèque continuent d’apporter leurs efforts à la lutte locale contre le COVID-19 et de contribuer à renforcer l'amitié entre les deux nations.

Trinh Tan, originaire de la commune d’An Vinh, district de Quynh Phu, province vietnamienne de Thai Binh (Nord), a été diplômé de l’Université des techniques minières d’Ostrava (République tchèque). Actuellement, il est vice-président de l'Association des Vietnamiens en République tchèque et membre du Conseil des minorités ethniques de Moravie du Nord et d'Ostrava.-VNA