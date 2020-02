Prague (VNA) - Un incendie s’est déclaré mardi 25 février au marché vietnamien Svaty Kriz dans la ville de Cheb, dans la province tchèque de Karlovy Vary, près de la frontière avec l’Allemagne.

Un coin du marché. Photo: tydenikpolicie.cz

Les pompiers de la République tchèque et de Waldsassen en Allemagne sont rapidement arrivés sur les lieux et ont éteint l’incendie en quelques dizaines de minutes.

L’incident a détruit une dizaine de magasins de vêtements et de jouets, provoquant une perte de plus d’un million de couronnes tchèques (plus d’un milliard de dongs).

Les causes du feu demeurent incertaines, mais des sources ont déclaré qu’il pourrait s’agir d’un problème de court-circuit.

Un incendie similaire a également frappé le marché en 2017, entraînant une perte de plus de 3 millions de couronnes tchèques. – VNA