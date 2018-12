Thanh Hoa (VNA) – La Police de Thanh Hoa a lancé un mandat d’arrêt contre un homme domicilé dans la commune de Thành Lôc, district de Hâu Lôc, province de Thanh Hoa (Centre), soupçonné de subversion, a-t-elle fait savoir mercredi 12 décembre.

Nguyên Van Trang fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour “mouvement insurrectionnel”. Photo : anninhthudo.vn

Nguyên Van Trang, né en 1991, avait eu des activités contraires à la réglementation de l’Université Hông Duc et des propos protestataires outranciers lorsqu’il était étudiant de cet établissement, selon l’agence de police d’enquête de la Police de Thanh Hoa.Renvoyé par l’Université Hông Duc, il avait participé à l’association “Hôi anh em dân chu” (Fraternité pour la démocratie), publié régulièrement sur sa page Facebook “Trang Nguyên” (Vô Danh Khach ou visiteur inconnu) des textes, photos et vidéo-clips de nature à dénaturer la politique du Parti et de l’Etat vietnamiens, à dénigrer le régime, à exciter et à inciter les gens à manifester et à troubler l’ordre public.L’homme ayant quitté de sa propre initiative son lieu de résidence ces derniers temps, la police de Thanh Hoa a décidé le 27 novembre d’introduire une instance et d’émettre un mandat d’arrêt à son encontre pour “mouvement insurrectionnel”. – VNA