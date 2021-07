Le blogger Ba Dam Xoe condamné pour la diffusion des informations portant atteinte à l'Etat de la République socialiste du Vietnam.



Hanoi (VNA) - Le Tribunal populaire de Hanoï a condamné vendredi 9 juillet Pham Chi Thanh à 5 ans et 6 mois de prison ferme, pour production, conservation, publication des informations et documents portant atteinte à l’Etat de la République socialiste du Vietnam, en vertu de la clause 1, article 117 du Code pénal de 2015.

Selon l'acte d'accusation, Pham Chi Thanh, né en 1952 et domicilié au quartier de Dông Tâm, arrondissement de Hai Ba Trung, a demandé en 2012 une autre personne de créer le blog « Ba Dâm Xoe » pour publier des articles. Il a créé une page Facebook nommée « Pham Thanh » en 2014 et continué d'y publier ses articles. En juillet 2019, il a rassemblé tous les articles publiés et conservés dans son ordinateur pour faire un livre composé de 21 articles contenant des informations qui déforment, diffament et sèment la confusion dans l'opinion publique.

Plus de 220 exemplaires de ce livre ont été distribués. Du 13 septembre 2019 au 21 mai 2020, Pham Chi Thanh a reçu 80 millions de dông (près de 4.000 dollars). -VNA