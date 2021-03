Nguyên Van Khanh a été défini comme étant impliqué dans l'organisation de l'entrée illégale de 13 ressortissants chinois dans la ville de Châu Dôc à An Giang. photo: VNA

An Giang (VNA) - La police de la province d'An Giang (Sud) a déclaré le 10 mars arrêter provisoirement un homme local pour son implication dans l'organisation des entrées et sorties illégales.

Nguyên Van Khanh, né en 1988 et résidant dans le district d'An Phu de la province, a été défini comme étant impliqué dans l'organisation de l'entrée illégale de 13 ressortissants chinois dans la ville de Châu Dôc à An Giang.

Ces citoyens chinois ont été arrêtés le 7 mars alors qu'ils tentaient de quitter le Vietnam pour le Cambodge dans une voiture de 16 places.

Le chauffeur, Nguyen Phuong Hung, né en 1986 et domicilié dans le quartier Vinh My de la ville de Châu Dôc, a admis qu’il avait été engagé pour transporter ces personnes. L'arrestation a eu lieu alors qu'il attendait qu'une personne remette les citoyens chinois et prenne son argent.

La police a rempli les documents et les a transférés au parquet populaire provincial pour approbation des décisions d’ouverture de poursuites pénales contre l’affaire et les personnes concernées. -VNA