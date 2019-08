Nghê An (VNA) - Des gardes-frontières de la province centrale de Nghê An ont arrêté dimanche 11 août un homme soupçonné de trafic de femmes vers l’étranger.

Lu Van Thuy a été arrêté pour son rôle présumé dans un réseau de trafic de femmes vers l’étranger. Photo : VNA

Lu Van Thuy, 32 ans, a été arrêté par des gardes-frontières dans le village de Binh Son 2, commune de Tà Ca, ddistrict de Ky Son.Il aurait reconnu appartenir à un réseau qui a vendu à l’étranger depuis 2015 trois femmes de la commune de Keng Du, district de Ky Son. Il en avait reçu un montant total de 15 millions de dôngs.Une de ces trois victimes est retournée chez elle, les deux autres sont toujours portées disparues.Les gardes-frontières élargissent l’enquête sur l’affaire et sont à la recherche d’autres membres présumés du réseau.Les statistiques du ministère de la Sécurité publique révèlent que plus de 3.000 cas de traite humaine ont été découverts entre 2010 et septembre 2018, impliquant près de 7.000 victimes.La traite humaine s’est produite dans toutes les villes et provinces, avec près de 85% des cas transfrontaliers, principalement via les frontières avec le Cambodge, le Laos et la Chine, a indiqué le ministère. –VNA