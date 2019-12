Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La police a récemment démantelé un important réseau transnational de trafic d’héroïne du Cambodge à Taiwan (Chine) via le Vietnam, a annoncé jeudi 5 décembre le ministère de la Sécurité publique.

Le 27 mars, la police a contrôlé un camion circulant dans le 12e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville et découvert 895 briques d’héroïne à bord. Chen Tsen Wei, un Taïwanais né en 1986, a été interpellé.Compte tenu de la grande quantité d’héroïne saisie, la police a décidé d’élargir l’enquête sur l’affaire.Après l’arrestation de Chen, les chefs de réseau taïwanais au Cambodge ont ordonné à deux autres Taiwanais, Yang Po Hung et Yang Kai Chen, d’entrer au Vietnam et de continuer à transporter de la drogue du Cambodge à Hô Chi Minh-Ville.Les deux hommes ont profité de plusieurs noms vietnamiens pour louer cinq locaux dans l’arrondissement de Binh Chanh à Hô Chi Minh-Ville, qu’ils utilisaient comme habitations, bases de production et entrepôts pour dissimuler le stockage et le transport de l’héroïne.L’héroïne était cachée dans des conteneurs des marchandises telles que des rubans adhésifs, des déchets ou des billes de plastique, destinés à être expédiés par voie maritime à Taiwan.Le 3 novembre, la police a simultanément fouillé les cinq locaux et saisi 446 briques d’héroïne.En relation avec cette affaire, le 18 octobre, la police taïwanaise a également saisi un conteneur rempli de 400 sacs de billes de plastique envoyés de Hô Chi Minh-Ville, découvrant 56 briques d’héroïne dans 11 sacs. Les enquêteurs ont arrêté Yang Po Hung et Yang Kai Chen.Jusqu’à présent, les autorités vietnamiennes et taïwanaises ont arrêté trois Taïwanais dans ce réseau, émis un avis de recherche d’un autre et saisi 1.397 briques d’héroïne. – VNA