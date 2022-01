Le groupe de travail du parc national de Cuc Phuong reçoit des animaux sauvages . Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) – Le parc national de Cuc Phuong vient de sauver un grand nombre d'animaux sauvages dans la ville de Da Nang et province de Quang Tri (Centre).

Selon un représentant de ce parc national situé dans la province de Ninh Binh (Nord), après avoir reçu des informations, un groupe de travail a été envoyé à Da Nang et à Quang Tri pour sauver et recevoir 115 tortues, une civette, deux dragons d’eau vert et quatre pangolins de Java. Tous ces animaux appartiennent à des espèces en danger selon le décret 84/2021/ND-CP du gouvernement.



Tous les animaux sauvés sont en bonne santé, a indiqué Trinh Van Nguyen, représentant du parc national de Cuc Phuong.



Ces animaux sont actuellement soignés au parc national de Cuc Phuong avant d’être relâchés dans la nature. -VNA