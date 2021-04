Le restaurant "Oncle Ho" à Ijevsk, dans la région Volga-Oural, en Russie. Le restaurant "Oncle Ho" à Ijevsk, dans la région Volga-Oural, en Russie.

Hanoï (VNA) - Si vous êtes en Russie et vous avez envie d'un goût authentique du Vietnam, avec du «pho» ou de la «bia hoi», rendez-vous dans l'un des 14 restaurants nommés «Oncle Ho». Aujourd’hui, visitons l'un d'entre eux, à Ijevsk, dans la région Volga-Oural, pour en savoir plus.



Ce restaurant est situé dans une aire de restauration de luxe dans la ville d’Ijevsk, dans la région Volga-Oural. Il attire les convives avec sa sélection de plats aux saveurs vietnamiennes authentiques, comme le « pho au bœuf » et les nem au poulet.



Selon Roza Petrosian, gérante du restaurant Oncle Ho dans la ville d'Ijevsk, « la majorité de nos clients ont voyagé en Thaïlande et au Vietnam. Ils nous disent qu'ils ont enfin trouvé un endroit où ils peuvent goûter les saveurs authentiques des cuisines vietnamienne et thaïlandaise. Ici, nous essayons de garder tout original ».



Il s'agit du 14e restaurant franchisé de la chaîne. Les 13 autres sont tous situés dans la belle ville de Saint-Pétersbourg. Les propriétaires de la chaîne envisagent maintenant d'en ouvrir un autre dans la ville de Tioumen.



Le fait que les restaurants vietnamiens se développent en Russie prouve que la cuisine vietnamienne a conquis le cœur de nombreux Russes.-VNA