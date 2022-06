Phu Yên (VNA) - Un forum sur le développement durable de l’économie maritime du Vietnam a eu lieu dimanche 12 juin dans la province côtière de Phu Yên.

Vue du forum sur le développement durable de l’économie maritime du Vietnam, à Phu Yên, le 12 juin. Photo : VNA

L’événement était co-organisé par la Commission économique du Comité central du Parti, le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement et le Comité du Parti de la province de Phu Yên

S’adressant au forum, le chef de la Commission économique Trân Tuân Anh a affirmé que dans le processus de défense nationale, de construction et de développement, le Parti et l’État attachent toujours une importance particulière au rôle de la mer.

En 2007, le 4e Plénum du Comité central du Parti du 10e mandat a publié la stratégie maritime du Vietnam. Après 10 ans, le 8e Plénum du Comité central du Parti du 12e mandat a publié la résolution n°36-NQ/TW sur la stratégie de développement durable de l’économie marine du Vietnam jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2045.

Il a déclaré que la mise en œuvre de la résolution n°36 a jusqu’à présent donné des résultats positifs en matière de sensibilisation à la position et au rôle des mers et des îles dans le développement de l’économie et la protection de la souveraineté nationale.

Le responsable a noté une meilleure protection de la souveraineté, des activités de recherche et de sauvetage en mer renforcées, la coopération maritime internationale élargie et le niveau de vie améliorée dans les zones côtières.

Le vice-ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles Lê Minh Ngân a souligné la nécessité de créer des politiques environnementales et juridiques au service de la forte croissance de l’économie maritime.

Il a recommandé d’encourager les investissements dans la recherche et le développement scientifiques, le transfert de technologie et l’amélioration des capacités ; ainsi que la mise en œuvre de projets pilotes pour accéder aux sources d’énergie renouvelables marines telles que le vent, les vagues, les marées, les courants, la chaleur et le soleil.

Il est également nécessaire d’accroître la coopération dans la gestion, l’inspection et la lutte contre la pollution marine, a-t-il ajouté.

Lors du forum, les participants ont discuté des résultats de la résolution n°36, des solutions au développement scientifique et technologique connexe, de l’attraction des investissements pour la croissance socio-économique dans les provinces côtières ; et la formation des ressources humaines au service du développement durable de l’économie maritime. – VNA