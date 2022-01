Hanoi (VNA) - Les impacts de la course aux vaccins contre le Covid-19 sur les relations internationales dans le monde et au Vietnam ont été discutés lors d’un forum scientifique organisé mercredi 12 janvier à Hanoi par l’Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS).

Vue du forum scientifique sur les impacts de la course aux vaccins anti-Covid-19. Photo : VNA





Le forum, sur le thème «La course aux vaccins contre le Covid-19 et la concurrence d’influence entre les pays » a réuni des scientifiques, des chercheurs, des hommes d’affaires et des gestionnaires à travers le pays qui ont fait des commentaires et des propositions sur les politiques liées au sujet.



S’adressant à l’événement, le vice-président de la VASS, Dang Xuân Thanh, a déclaré que le Covid-19 a causé une insécurité non traditionnelle dans les soins de santé et l’économie, tandis que la concurrence entre les puissances mondiales a créé une insécurité mondiale.



Le professeur associé-Dr Lê Van Dong, directeur de l’Institut militaire de médecine préventive, a noté qu’il y a eu quatre grandes technologies de production de vaccins contre le Covid-19 appliquées à la production de masse dans le monde. Il a noté que les pays s’efforcent de produire des vaccins pour lutter contre les variants du SRAS-CoV-2.

Le vice-président de la VASS, Dang Xuân Thanh lors du forum à Hanoi, le 12 janvier. Photo : VNA





Le professeur associé-Dr Bui Quang Tuân, directeur de l’Institut d’économie du Vietnam (VIE), a déclaré que la recherche, le développement ou la coopération dans le transfert de technologie de production de vaccins contre le Covid-19 faciliteront la diplomatie vaccinale du Vietnam, créant un partenariat bilatéral avec d’autres pays et réduisant sa dépendance à l’égard des sources extérieures de vaccins.



Il a proposé que le Vietnam restructure le Fonds national de vaccins avec des dépenses plus élevées pour les activités de recherche et de développement de vaccins et de médicaments de traitement du Covid-19.

Le responsable a estimé qu’il est nécessaire de compléter les mécanismes et les politiques liés à la diplomatie vaccinale, tout en augmentant les dons de vaccins et de fournitures médicales à d’autres pays pour renforcer l’influence du Vietnam et favoriser ses liens avec d’autres pays.



Les participants à l’événement ont également clarifié les impacts de la course aux vaccins contre le Covid-19 sur les pays en développement, y compris le Vietnam, ainsi que le rôle de la diplomatie vaccinale dans le renforcement des relations du Vietnam avec d’autres pays. – VNA