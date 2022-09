Complexe multifonctionnel Hanoi-Moscou (Incentra), en Russie. Photo: VNA

Moscou (VNA) – À l’occasion de la 77e Fête nationale du Vietnam, Grigory Trofimchuk, président du Conseil d'experts du Fonds eurasien de recherche, a hautement apprécié les contributions du Vietnam sur la scène internationale.



Le Vietnam a connu des réalisations remarquables dans de nombreux domaines du monde contemporain au cours de la période récente. Tout d'abord, on peut dire les contributions du Vietnam à assurer un environnement sûr et stable dans le monde.



Le Vietnam a occupé à deux reprises le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, montrant ainsi le grand prestige du Vietnam en Asie du Sud-Est en particulier et en Asie en général.



L'expert russe estime que même après la fin de son mandat au Conseil de sécurité, le Vietnam jouera toujours activement un rôle responsable au sein de la communauté internationale et continuera d'être nommé à d'autres postes dans le système de sécurité mondial.



Selon Grigory Trofimchuk, le Vietnam occupe une position centrale pour le développement politique et économique de l'Asie du Sud-Est, et fait également face à de nombreux défis qui peuvent déstabiliser la sécurité régionale et mondiale.



Cependant, c'est cette position géopolitique qui ouvre une porte historique au Vietnam pour développer et renforcer davantage sa position internationale, et le Vietnam doit tirer parti de ces opportunités, a-t-il souligné. –VNA