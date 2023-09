La Havane (VNA) - Le Vietnam et Cuba entretiennent une relation spéciale, pure et fidèle, ce qui est rare dans les relations internationales, a déclaré Vijay Sakhuja, directeur du Centre de recherche sur les politiques publiques du Conseil indien des affaires mondiales dans un article publié sur le site reporteasia.com.

Capture d’écran de l’article signé Vijay Sakhuja sur le site reporteasia.com. Photo : VNA



Bien que géographiquement éloignés, le Vietnam et Cuba entretiennent des relations étroites depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques le 2 décembre 1960, écrit-il, soulignant que cette année, le Vietnam et Cuba célèbrent le 60e anniversaire de la fondation du Comité cubain de solidarité avec le Sud Vietnam (25 septembre 1963-2023) et le 50e anniversaire de la première visite du dirigeant cubain Fidel Castro Ruz au Vietnam et dans la zone libérée du Sud Vietnam (septembre 1973).L’expert indien a souligné la relation privilégiée entre le président Hô Chi Minh et le dirigeant cubain Fidel Castro. En septembre 1973, pour soutenir l’œuvre de libération nationale du Vietnam, Fidel est devenu le premier et le seul chef d’État étranger à visiter la zone libérée du Sud Vietnam alors que la guerre était encore féroce, apportant un grand encouragement à l’armée et au peuple vietnamiens.Il a écrit que le Vietnam et Cuba ont maintenu leur engagement à porter la coopération bilatérale vers de nouveaux sommets dans divers domaines. Les dirigeants des deux pays ont activement promu la coopération économique et commerciale bilatérale. Bien que la valeur actuelle des échanges commerciaux soit encore modeste, entre 250 et 300 millions de dollars, le commerce bilatéral pourrait atteindre 500 millions de dollars d’ici 2025.Les deux pays se sont soutenus mutuellement pour surmonter les difficultés liées à la pandémie de Covid-19. En juillet 2020, le Vietnam a fourni des vaccins contre le Covid-19 à Cuba et a annoncé que les deux pays renforceraient leur coopération dans le domaine de la médecine militaire. En 2021, lors de la troisième vague de la pandémie au Vietnam, Cuba a fourni au Vietnam 10 millions de doses de son vaccin national Abdala.Le Vietnam promeut constamment la paix et la stabilité dans le monde, tout en maintenant une politique de neutralité dans sa politique avec les grands pays. En 2021, le Vietnam a appelé les États-Unis à revoir leur politique envers Cuba et à normaliser leurs relations avec La Havane au profit des deux peuples, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde.L’expert indien a apprécié la position du Vietnam et a estimé que le Vietnam est en mesure de créer les conditions favorables pour un dialogue constructif entre Cuba et les États-Unis. – VNA