La Havane (VNA) - Les politiques judicieuses adoptées par le Parti communiste du Vietnam (PCV) et la coordination des actions du gouvernement ont aidé le Vietnam à suivre de près l’évolution de l’économie mondiale et à procéder aux ajustements politiques appropriés, a déclaré un expert cubain.

La levée des dernières restrictions sanitaires début 2022 a permis au Vietnam de relancer la consommation intérieure et les ventes au détail. Photo: VNA

Le Dr Ruvislei Gonzalez Saez, chercheur principal au Centre cubain de recherche sur les politiques internationales (CIPI), a fait savoir à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) qu’il était impressionné par la croissance du PIB vietnamien de 8,02% en 2022.

Les ajustements au cadre juridique ont permis à la nation d’Asie du Sud-Est d’atteindre ses objectifs socio-économiques fixés pour l’année, tout en servant les stratégies nationales à moyen et long terme, a-t-il estimé.

Selon Gonzalez, le Vietnam a progressivement concrétisé l’industrialisation et la modernisation nationales à travers des actions spécifiques telles que la promulgation de la Loi sur l’investissement en 2020 et la Loi sur les entreprises en janvier 2021.

Le pays dispose d’avantages optimisés pour se transformer en un centre de production de la sous-région, a-t-il noté, ajoutant que ses politiques équilibrées jouent un rôle important dans la croissance économique nationale.

Il a déclaré que la levée par le Vietnam des dernières restrictions liées à la pandémie de Covid-19 au début de 2022 l’avait aidé à redresser fortement la consommation intérieure et les ventes au détail.

Compte tenu des défis économiques dus à la situation mondiale complexe, l’expert a suggéré au Vietnam d’augmenter la production dans certains secteurs, en tenant compte des avantages comparatifs du pays, tout en promouvant la consommation intérieure.

Les ajustements politiques appropriés du Vietnam s’avèrent fructueux. Photo : VNA

Sur les perspectives économiques du Vietnam, Gonzalez a noté que la croissance de 3,32% au premier trimestre de cette année ne devrait pas être une tendance décisive, affirmant qu’il pense que l’économie devrait croître de plus de 5% cette année.

Le Vietnam a connu un grand succès dans la transformation continue et l’adaptation aux caractéristiques de l’époque, de sorte que le pays devrait continuer à faire des ajustements appropriés pour s’adapter au contexte actuel, tout en promouvant des politiques économiques et sociales afin de générer plus d’emplois et d’augmenter les revenus des gens, stimulant ainsi consommation intérieure.

L’expert a décrit les stocks importants des investissements étrangers et des exportations, ainsi que l’environnement des affaires de plus en plus attractif, comme moteurs de la croissance continue de l’économie.

Cependant, a-t-il souligné, le Vietnam devrait prêter davantage attention à l’inflation qui est actuellement le casse-tête de nombreux pays, maintenir le dynamisme de son secteur de production et élargir et diversifier le marché.

Interrogé sur la pénétration des entreprises vietnamiennes à Cuba, il a déclaré qu’il restait un potentiel substantiel pour les deux pays de renforcer leurs relations et que leurs entreprises avaient amplement la possibilité d’explorer des opportunités commerciales.

La forte demande de Cuba pour les produits de détail ouvrira un espace pour des liens commerciaux plus solides, a-t-il indiqué, suggérant que les deux pays partagent leur expérience sur les questions liées aux taux de change et aux politiques monétaires.

Il a également salué le rôle de premier plan du Vietnam dans la transition vers une énergie propre en Asie du Sud-Est, et a souligné que le Vietnam et Cuba n’avaient pas encore pleinement optimisé leur potentiel de coopération dans les soins de santé et la biotechnologie. – VNA