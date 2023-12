Minsk, 5 décembre (VNA) - Les relations entre la Biélorussie et le Vietnam se développent sur la base de liens historiques et un bon potentiel de coopération dans divers domaines, a déclaré Grigori Trofimchuk, président du Conseil d'experts du Fonds eurasien de recherche.



Cette observation a été faite par l'expert lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information à la veille de la visite au Vietnam du Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko du 6 au 9 décembre.



Selon Grigory Trofimchuk, les relations en termes de politique et d'économie ont connu des développements à des degrés différents et, récemment, les deux parties ont eu des discussions sur la manière de renforcer la coopération.



Le Vietnam est non seulement un partenaire d’importance historique, mais il se situe également dans une région importante pour la Biélorussie, a-t-il confirmé.



Le pays cherche un moyen d’entrer sur le marché de l’Asie du Sud-Est et le Vietnam devient un pont pour accéder à la région.



Il estime que le Vietnam peut coopérer avec la Biélorussie dans des domaines tels que la chimie, l'agriculture et l'industrie automobile, en plus de la santé, un secteur dans lequel le pays est très apprécié pour son niveau technologique.



Il a déclaré que de nombreuses entreprises biélorusses entretenaient de bonnes relations avec le Vietnam, comme MAZ, une entreprise de construction automobile et d'équipements de construction routière. C'est une base solide pour réussir des projets proposés par les deux parties, a-t-il déclaré. - VNA