On peut dire qu'en 2023, le Vietnam et la France ont mis en œuvre un riche programme d'activités, répondant à des grands événements dans les relations bilatérales, reflétant la profonde maturité et l'approfondissement des relations entre les deux pays, a déclaré l'ambassadeur Dinh Toan Thang dans une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’information à Paris (France).