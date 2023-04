Des sportifs handisport de 19 villes et provinces à un événement pour célébrer la Journée vietnamienne des personnes handicapées (18 avril). Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un programme pour célébrer la Journée vietnamienne des personnes handicapées (18 avril) a eu lieu le 16 avril dans la rue piétonne Nguyen Hue à Ho Chi Minh-Ville.



L’événement a été organisé conjointement par le Comité national pour les personnes handicapées du Vietnam, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, le Centre d'action national pour le traitement des conséquences des produits chimiques toxiques et de l'environnement (NACCET) et le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville.



Présent au programme, le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyen Van Hoi, a souligné que le Parti et l'État s’intéressaient toujours aux personnes handicapées, encourageaient la participation responsable de toute la société afin de les soutenir ainsi que la participation des personnes handicapées elles-mêmes aux activités sociales.



Le vice-ministre Nguyen Van Hoi a appelé les ministères, organes et localités à continuer de mettre en œuvre efficacement les politiques et lois liées aux personnes handicapées pour assurer leurs droits et intérêts légitimes, à veiller à ce qu’elles bénéficient de l'égalité des chances, vivent de manière indépendante et participent activement à la vie de la société.



Pour sa part, la consule générale des Etats-Unis à Ho Chi Minh-Ville, Susan Burns, a reconnu les efforts du Vietnam pour adopter des politiques globales de protection des personnes handicapées. Elle s’est déclarée convaincue qu'il y aurait plus d'activités pour les aider à améliorer leur qualité de vie.



Selon le Comité national pour les personnes handicapées du Vietnam, le Vietnam en compte actuellement plus de 7 millions soit plus de 7 % de la population âgée de 2 ans et plus. Actuellement, plus de 1,1 million d'entre elles bénéficient de prestations sociales mensuelles et disposent de cartes d'assurance maladie gratuites. Chaque année, environ 19.000 reçoivent une formation professionnelle et environ 40.000 bénéficient de prêts du Fonds national pour l’emploi à des taux préférentiels…



Lors du programme, les organisateurs ont inauguré une exposition de photos sur les activités des personnes handicapées.