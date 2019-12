Cao Dinh Thang (premier à droite) à la cérémonie de remise des prix. Photo: VNA

Moscou (VNA) - L'étudiant vietnamien Cao Dinh Thang a remporté le troisième prix lors d'un concours international de musique récemment organisé dans la ville d'Orenbourg, en Russie.

Lors de la cérémonie de remise des prix tenue le 15 décembre, l’œuvre de Cao Dinh Thang, intitulée «Jours d’hiver», a été honorée dans la catégorie "composition pour piano". Les premier et deuxième prix de cette catégorie ont été décernés aux Russes Pyotr Dyatlov et Alexei Popkov, respectivement.

Le grand prix du concours a été reporté par Maria Zaitseva, une étudiante de l'Académie russe de musique Gnessine. Elle a également été nommée lauréate du premier prix dans la catégorie de Cello.

Ce concours annuel, qui existe depuis 11 ans, cible les candidats âgés de 18 à 27 ans qui sont étudiants d'écoles de musique et d'arts. Avec trois catégories que sont violon, cello et composition, l'événement a vu la participation enthousiaste de participants russes et étrangers.

En tant qu'étudiant de dernière année au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, Cao Dinh Thang a reçu de nombreux prix lors de concours internationaux. Plus récemment, en novembre 2019, également en Russie, il a décroché le troisième prix de mixage de sons lors d'un festival de musique pour artistes d'instruments à vent. –VNA