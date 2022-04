Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Israël a fait savoir que le Bureau d’Interpol en Israël a informé avoir retrouvé le corps sans vie avec des papiers d’identité à Neot Hakikar (Arava) identifié comme étant l’étudiant vietnamien porté disparu, selon le ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Photo prise en 2016 de l’étudiant vietnamien disparu en Israël. Photo : PLO

L’étudiant âgé de 29 ans, de l’Université Nông Lâm de Hô Chi Minh-Ville (NLU), participait à un programme d’études et de travail en Israël organisé par le Centre AICAT (Avara) à partir du 2 août 2016 et n’avait plus donné de nouvelles depuis le 17 septembre 2016.

Alertée par sa disparition inopinée, l’ambassade du Vietnam avait pris contact et travaillé en étroite collaboration avec les autorités israéliennes, les unités de recherche et de sauvetage, le Centre AICAT et la communauté vietnamienne dans ce pays à sa recherche.