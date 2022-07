Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un espace culturel Ho Chi Minh et une aire de jeux pour enfants viennent d’être inaugurés dans la commune de Nhuan Duc, district de Cu Chi, à Ho Chi Minh-Ville.

Ces lieux aideront les enfants à acquérir des connaissances, notamment celles relatives au Président Ho Chi Minh et leur permettront de se divertir après leur étude.

La construction de ces ouvrages est soutenue par le bureau de représentation de l'Agence vietnamienne d’information (VNA) à Ho Chi Minh-Ville.

A cette occasion, ce bureau et d'autres unités dont l’Académie des cadres de Ho Chi Minh-Ville et la Banque commerciale par actions de la Prospérité (VPBank) ont remis 10 bourses d’études et 25 cadeaux à des élèves de la commune Nhuan Duc ayant surmonté leurs difficultés pour obtenir de bons résultats scolaires.-VNA