Un espace culturel ethnique recréé lors de "Semaine culturelle et touristique de Gia Lai 2023"

Dans le cadre de la "Semaine culturelle et touristique de Gia Lai 2023", le 11 novembre, un millier d’artisans de 21 troupes de cinq provinces du Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) ont présenté et recréé l'espace culturel de leur communauté, offrant ainsi de nouvelles et attrayantes expériences aux visiteurs.