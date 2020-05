Sydney (VNA) - La Startup Vietnam Foundation Australia – SVFA, une fondation qui finance des start-ups de la communauté vietnamienne en Australie dans le domaine des sciences et technologies, a vu le jour ce mois-ci.

Le Comité exécutif de la SVFA. Photo: SVFA

La mission de la SVFA est de relier les entrepreneurs du Vietnam aux parraineurs internationaux. En vue d’y parvenir, la SVFA lancera des programmes de soutien et d’amélioration des capacités pour les organisations et la communauté de l'entrepreneuriat vietnamiens en Australie, a fait savoir Nguyên Phuc Binh, président de la SVFA.

La naissance de la SVFA a été soutenue par la Start-up Vietnam Foundation (SVF), une fondation qui finance des start-ups vietnamiennes dans le domaine des sciences et technologies de par le monde. La SVFA héritera de la mission et des objectifs de la SVF en Australie et au-delà dans toute la région Océanie, a-t-il précisé.

De son côté, le directeur exécutif de la SVFA, Dô Bach, a déclaré que cette fondation comptait devenir un pont pour aider les entreprises australiennes souhaitant investir dans l'innovation et la créativité à sonder le marché du Vietnam et de l’Asie du Sud-Est.

La SVFA encouragera la mise en œuvre de programmes sur l'impact des écosystèmes, connectera les investissements, mobilisera des fonds, améliorera la capacité de leadership des jeunes pour la communauté vietnamienne en Australie avec la participation d'experts de la SVF et de son réseau mondial, a-t-il indiqué. -VNA