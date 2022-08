La Havane (VNA) – Le vietnamien Thai Binh Corporation a fait don vendredi 19 août de 100.000 dollars pour aider Cuba à faire face aux conséquences de l’incendie du dépôt pétrolier dans le parc industriel de Matanzas à Cuba.

L’incendie qui a ravagé un dépôt pétrolier dans l’ouest de Cuba s’est accompagné d’un terrible bilan humain. Photo: AFP

Un chèque a été remis par le représentant en chef de Thai Binh Corporation, Trân Thiên Minh, à la vice-ministre cubaine du Commerce extérieur et de l’Investissement, Déborah Rivas Saavedra.

Trân Thiên Minh a déclaré que son entreprise prévoyait également de fournir des nourritures et d’autres produits de première nécessité aux familles des victimes.

Déborah Rivas Saavedra a pour sa part exprimé sa profonde gratitude envers Thai Binh Corporation. Elle a profité de l’occasion pour remercier le gouvernement et le peuple vietnamiens de se tenir aux côtés de Cuba.

En seulement une semaine, de nombreux organisations et particuliers vietnamiens, dont l’Union des femmes du Vietnam, l’Association d’amitié Vietnam-Cuba et le club des anciens étudiants vietnamiens à Cuba, ont collecté plus de 40.000 dollars de dons pour Cuba, a-t-elle fait savoir, notant que cela reflète une fois de plus la forte solidarité et l’amitié entre les deux peuples.

Le violent incendie qui s’était déclaré le 5 août dans le dépôt pétrolier de Matanzas, le plus grand de Cuba et a été éteint au bout de cinq jours, a fait 16 morts parmi les pompiers et 132 blessés. – VNA