Le Van Hien (au milieu) est le deuxième Héros de conservation Disney du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'organisation Fauna & Flora International (FFI) a annoncé le 15 janvier la décision de reconnaître Le Van Hien, chef du groupe de préservation communautaire du district de Kim Bang, dans la province septentrionale de Ha Nam, en tant que Héros de la conservation du Disney Conservation Fund.

Le Van Hien, né en 1961, fut un chasseur avant d'abandonner ses activités de chasse pour participer activement à la protection de la faune et aux études dans la forêt de Kim Bang. Il a acquis une connaissance approfondie de la faune et de la flore de cette forêt et a soutenu avec enthousiasme les scientifiques.

En 2016, il a travaillé comme guide pour des experts de la FFI dans leurs recherches sur le langur de Delacour dans cette même forêt. Les informations qu'il a fournies ont aidé les experts à découvrir la deuxième plus grande communauté de langurs de Delacour au monde à Kim Bang.

En 2017, la FFI, en collaboration avec le Service de l'Agriculture et du Développement rural de Ha Nam, a lancé un projet de préservation du langur de Delacour.

Grâce aux efforts de Le Van Hien et des autres membres du groupe de préservation communautaire du district de Kim Bang, de 2016 à 2018, le nombre de langurs Kim Bang est passé de 40 individus à plus de 100.

Selon le directeur de la FFI, Josh Kempinski, Le Van Hien prend une part importante dans la protection de la biodiversité et la conservation de ce primate.

Le Disney Conservation Fund a été créé en 1995 dans le but de protéger la nature dans le monde entier. Jusqu'à présent, il a honoré 180 personnes de 50 pays et territoires.

Le Van Hien est le deuxième Vietnamien à recevoir le titre de Disney Conservation Hero, le premier étant (en 2017) le garde forestier Hoang Van Tue. -VNA