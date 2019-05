Y Mip Ayun a réussi à fabriquer différentes sortes d’instruments musicaux de son ethnie. Photo: CVN

Hanoï (VNA) - Membre de l’ethnie minoritaire Êdê, de la province de Dak Lak, sur les hauts plateaux du Centre, Y Mip Ayun, 77 ans, est considéré comme un artisan brillant et talentueux. Il est un grand connaisseur des instruments de musique traditionnels.



Né dans le village de Kô Sier, quartier de Tân Lâp, dans la ville de Buôn Mê Thuôt, province de Dak Lak, Y Mip Ayun a largement contribué, depuis un demi-siècle, à la préservation et la propagation des instruments de musique traditionnels de l’ethnie minoritaire d’Êdê.



Depuis son enfance, Y Mip Ayun s’est toujours passionné pour les instruments de musique de son ethnie. Il pouvait les écouter et les admirer pendant de longues heures sans éprouver aucun ennui. En grandissant, Y Mip Ayun a commencé à explorer les caractéristiques et la structure ainsi que le son de chaque type d’instrument. Ce fut, pour lui, une véritable fascination de constater combien la gamme des tonalités est riche. Tantôt le son est bas, tantôt il ressemble aux gazouillis des oiseaux, mais il peut aussi être puissant comme le bruit de la pluie et du vent.



Puis sa passion l’a amené à aller dans la forêt pour chercher et sélectionner des bambous et des cornes de buffle pour fabriquer les instruments. Aujourd’hui, il ne se souvient pas lui-même combien de fois il en a fabriqués à titre expérimental, mais il se rappelle le moment où, à l’âge de 20 ans, il a créé son premier ding puôt (une sorte de flûte de bambou). Sa passion est tellement forte qu’une fois, si absorbé par sa tâche, il a oublié de manger et de dormir. À bout de force, il a dû être hospitalisé.



Avec pour seul couteau pointu, ses mains habiles, son talent, sa minutie et son extraordinaire capacité auditive à percevoir les nuances de sons, Y Mip Ayun a réussi à fabriquer plusieurs sortes d’instruments différents comme ding puôt, ding nam (orgue à bouche), gong, etc.



Doué et généreux



D’après lui, chaque instrument de l’ethnie Êdê possède ses propres caractéristiques de structure, de forme et de son. Ainsi, avant de fabriquer, il est nécessaire pour les artisans de réfléchir méticuleusement à la musicalité recherchée afin de trouver les matières premières adaptées.