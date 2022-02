Hanoï (VNA) - Le marché musical vietnamien se réveille enfin après une longue période "d'hibernation" due à l'épidémie de COVID-19. Des chansons sur les thèmes du printemps, du Têt traditionnel et de l'amour ont notamment inondé les plateformes musicales et autres réseaux sociaux.Le 1er janvier, la chanteuse Hoàng Thùy Linh a diffusé son clip musical intitulé Gieo que (Prière pour bonne fortune). Composée par le musicien Khac Hung, cette chanson explore de nouvelles mélodies en mélangeant notamment les sons très accrocheurs de la musique folklorique du Vietnam avec des arrangements modernes et jeunes afin de créer une œuvre à la fois traditionnelle et moderne.Gieo que voit également la participation en featuring du très populaire rappeur Den Vâu. Prière pour bonne fortune s'inspire de la coutume des Vietnamiens de se rendre en début d’année dans les temples et les pagodes et de prier afin de recevoir de bons augures pour l’année à venir.Hoàng Thùy Linh a partagé sur son clip : "Je veux apporter un peu de force spirituelle à la communauté pendant le Nouvel An lunaire 2022, comme un encouragement pour tout le monde dans la lutte contre le COVID-19… J'espère notamment pouvoir encourager et inspirer les femmes avec ce produit musical", a déclaré la chanteuse.Après la diffusion du clip de Hoàng Thùy Linh, une série de nouvelles vidéos sur le Têt traditionnel 2022 ont été publiée, dont Me oi ! Têt van dam xa (Mom, Têt is a thousand miles away en anglais) composée par Tang Nhât Tuê et interprétée par Bùi Anh Tuân dans le cadre du programme "Gala musical du Vietnam 2022".Bùi Công Nam, finaliste de la première édition de l'émission de téléréalité "Sing my song" a également sorti un nouveau single intitulé Têt nay con se vê (Je rentrerai pour le Têt cette année) avec comme message : "Le Têt ne peut être complet et ne peut commencer qu’une fois tous les membres d’une famille retrouvés". Parallèlement, une série de projets musicaux ont été publiés par les chanteurs en ce début de 2022 : Trên chuyên xe Dà Lat chiêu nay ; Minh yêu dên dây thôi, Em da co nguoi moi (de la chanteuse Toc Tiên) ; Là do em xui thôi (du chanteur Châu Dang Khoa, Sofia, et Khoi) ; Mo uoc cua me (Quân AP) ou encore Gap may (Wren Evans)...Juste avant la Saint-Valentin, le 14 février, la jeune chanteuse Amee a sorti sa chanson Thay moi cô gai yêu anh, envoyant un doux message d'amour aux filles. Composée par le musicien Kai Dinh, cette chanson appartient au genre ballade pop avec des paroles poétiques reflétant les pensées douces et romantiques d'une fille pour son premier amant.Le chanteur Duc Phuc a également présenté au public un nouveau clip pour la Saint-Valentin. Il s’agit de la chanson Ngày dâu tiên (Premier jour). Dans ce projet, Duc Phuc a continué sa collaboration avec le "hit-maker", le gourou des chansons à succès, Khac Hung.Pour sa part, Vu Thang Loi a sorti un disque vinyle de huit chansons arrangées par le musicien Duc Tri avec des mélodies jeunes et modernes. En particulier, ce nouveau produit exploite les matériaux d’instruments de musique traditionnels vietnamiens et occidentaux.De nombreux chanteurs ont également continué d’organiser des programmes de musique en ligne, notamment My Tâm avec ses deux concerts en ligne My Soul 1981. Avec un mélange moderne d'acoustique et de style "lofi chill", ces anciennes chansons continuent de conquérir le cœur des auditeurs grâce à la voix profonde de la célèbre chanteuse.-CVN/VNA